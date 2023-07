Napoli | 60 milioni per David | ecco la volontà del calciatore

. In Campania il totale delle rate non pagate ammonta a ben 1 miliardo e 434. Siamo di fronte ad un vero e proprio boom. Le famiglie campane sono strette in una vera e propria tenaglia: ...... sulla cifra richiesta dalper Victor Osimhen. Il 'fratellino' di Uli ha, infatti, affermato che 'le aspettative di incasso che ha il club del calciatore' - a suo (sentito) dire di 180...L'ex giocatore della Roma non viene considerato incedibile dalche ha già fatto una prima valutazione da 15di euro.

Per David solo sondaggi da parte del Napoli: costa 60 milioni ... IlNapolista

Con i 50 milioni di euro in arrivo dal Bayern per Kim comincia il mercato del Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport ...Repubblica parla di Itakura e Kilman, obiettivi azzurri per la difesa dopo l'addio di Kim: "Vale tra i 12 e i 15 milioni di euro e lascerà sicuramente la Bundesliga ques’estate. Dal Napoli non arrivan ...