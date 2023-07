Myrta Merlino ridisegna “Pomeriggio Cinque” | “La casalinga di Voghera non esiste più”

Andrea Giambruno, futuro radioso in Mediaset 'Sogna una prima serata'. Ma per ora resta al pomeriggio Andrea Giambruno , la risposta alle critiche Qualcuno, come dice nell'...L'era post Barbara D'Ur so a Pomeriggio 5 prevede un bel po' di novità, a cominciare da chi prenderà il suo testimone. Si tratta della giornalista de La7, come annunciato durante la diffusione dei palinsesti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi punta su di lei e su quello che ribattezza come un giornalismo popolare di qualità. Instagram ...In questa pazza e scoppiettante estate di mercato televisivo, uno degli ultimi colpi a sorpresa - e che colpo - è quello che ha messo a segno Mediaset , che ha strappatoa La7, dove conduceva il rodato L'aria che tira , programma di approfondimento politico del mattino.prenderà il posto di Barbara D'Urso : per lei una nuova collocazione, nella ...

Myrta Merlino rompe il silenzio dopo il passaggio a Mediaset e spiega come sarà il nuovo Pomeriggio Cinque in partenza a settembre senza Barbara D'Urso.La giornalista, ex conduttrice a La7, è una delle scommesse di Pier Silvio Berlusconi per il futuro di Mediaset. Il futuro del pomeriggio di Canale 5 «La cronaca non va spettacolarizzata» ...