Myrta Merlino al posto di Barbara D' Urso | «Basta gossip»

La giornalista, ex conduttrice a La7, è una delle scommesse di Pier Silvio Berlusconi per il futuro di Mediaset. Il futuro del pomeriggio di Canale 5? «La cronaca non va spettacolarizzata»

In questa pazza e scoppiettante estate di mercato televisivo, uno degli ultimi colpi a sorpresa - e che colpo - è quello che ha messo a segno Mediaset , che ha strappatoa La7, dove conduceva il rodato L'aria che tira , programma di approfondimento politico del mattino.prenderà il posto di Barbara D'Urso : per lei una nuova collocazione, nella ...Mediaset continua la sua operazione certosina per cambiare volto all'azienda, e dopo la conferma dell'approdo di Bianca Berlinguer , arriva quello dicome nuova giornalista e conduttrice, che con un preavviso tutt'altro che ragionevole finirà per prendere il posto di Barbara D'Urso . Lasciata quella che per tanti anni è stata la sua ...si smarca da d'Urso. Frecciata clamorosa: "La casalinga di Voghera..." Una rivoluzione vera e propria. La tv italiana, pubblica e privata, sarà diversa. Molte le sorprese che hanno ...

