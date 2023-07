Mutui | cosa può fare chi ha tasso variabile | da ‘proroga’ a passaggio fisso

(Di domenica 9 luglio 2023) I consigli dell'Abi sulle possibili soluzioni per affrontare l’aumento dei tassi di interesse Allungare la durata del proprio mutuo, cambiare banca attraverso la portabilità/surroga, trasformare il mutuo da. Sono alcuni degli ‘aiuti’ a disposizione di coloro che hanno un mutuo a, ricordati dall’Associazione bancaria italiana. L’Abi segnala ”in modo semplice e immediato, le possibilità che oggi sono disponibili in Italia per le famiglie per ridurre l’impatto del rialzo dei tassi di interesse sui”, si legge in una nota. Ai primi segnali di possibili difficoltà l’Associazione suggerisce al titolare del mutuo si rivolga alla propria banca per valutare le possibili ...

Inoltre è possibile cambiare banca, attraverso la portabilità/surroga dei, senza spese e costi ma modificando le relative condizioni contrattuali. Poi c'è il fondo di solidarietà per i...Leggi Anche, 'la banca mi ha consigliato il tasso variabile e ora la rata è salita del 50%'. '... Le storie dei lettori Il titolare del mutuo può per primaconcordare con la propria banca l'...Si aggiunga a ciò anche l'estensione della validità deiagevolati per la prima casa, con la concessione di una garanzia da parte dello Stato (massimo l'80%) sulla quota capitale. Per quanto ...

L'Abi ha scritto un memorandum per segnalare "in modo semplice e immediato, le possibilità che oggi sono disponibili per le famiglie per ...