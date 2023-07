(Di domenica 9 luglio 2023) In questa edizione: - Maserati svela la GT2, la nuova creazione per la pista - Auto elettriche, Italia indietro rispetto al resto d'Europa - Milano Serravalle accelera su multimodalità e Smart Road ...

In questa edizione: - Maserati svela la GT2, la nuova creazione per la pista - Auto elettriche, Italia indietro rispetto al resto d'Europa - Milano Serravalle accelera su multimodalità e Smart Road ...... direttore delle Relazioni esterne di Ford Italia, intervistato da Claudio Brachino per il... Si avvia una fase nuova composta datermici alimentati da e - fuel e da propulsori elettrici,...Mercedes AMG - One è spinta da una versione modificata del V6 turbocompresso da 1,6 litri derivato dalla Formula 1 ed è supportato da quattroelettrici che le consentono di raggiungere i 325 ...

Motori Magazine - 9/7/2023 Tiscali

Abbiamo fatto due chiacchiere con Umberto Uccelli, vice presidente di Zero Motorcycles, la “Tesla delle due ruote” ...Scarica l'ultimo numero del magazine di Moto.it e leggi i contenuti più interessanti del mondo delle moto, sport e prodotto, selezionati settimanalmente per te e consegnati puntualmente nella tua case ...