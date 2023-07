Morto Suarez | lutto per l’Inter ed il mondo del calcio | aveva 88 anni

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) Luisitoad 88: l’ex centrocampista, pallone d’oro nel 1960, è stato una delle colonne della Grande Inter di Angelo Moratti SCOMPARSO -Luisall’età di 88. Se ne è andato l’ex centrocampista delprotagonista negli60 nella leggendaria squadra guidata da Helenio Herrera in panchina, capace di vincere due Coppe dei Campioni consecutive. Club nerazzurro edelin. Inter-News - Ultime notizie emercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati