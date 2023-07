(Di domenica 9 luglio 2023) Incidente mortale questa mattina a(Massa) per undi 85 annida un'. La vittima è Enzo Marco Diamanti, molto conosciuto come curatore dell'oroscopo, redatto in una ...

Incidente mortale questa mattina a Carrara (Massa Carrara) per undi 85 anni travolto da un'auto. La vittima è Enzo Marco Diamanti, molto conosciuto come ...peggiorate nel tragitto ed èin ...Incidente mortale questa mattina a Carrara (Massa Carrara) per undi 85 anni travolto da un'auto. La vittima è Enzo Marco Diamanti , molto conosciuto come ...peggiorate nel tragitto ed èin ...E ora tornano nelle notizie di cronaca per questo curioso caso delmultato, che ha cercato ... il tirocinante del Cnrnell'auto esplosa I PARENTI E GLI AMICI Fotogallery - Omicidio ...

Morto pedone 85enne travolto da auto a Carrara Agenzia ANSA

A perdere la vita Enzo Marco Diamanti, 85 anni, morto durante il trasporto in ospedale: era stato investito mentre attraversava la strada ...Incidente mortale questa mattina a Carrara (Massa Carrara) per un pedone di 85 anni travolto da un'auto. (ANSA) ...