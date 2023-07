Morto Luisito Suarez | fu il regista della ‘Grande Inter’ di Herrera

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 luglio 2023) Mondo del calcio in lutto per la morte di Luis ‘Miramontes, avvenuta nelle prime oremattinata odierna. L’ex calciatore spagnolo si è spento all’età di 88 anni a causa di una malattia. ‘’ è ricordato in Italia per essere stato una delle colonne portantiInter‘. Chi era? Centrocampista spagnolo dotato di grandi qualità tecniche, si mise in luce con il Barcellona tra il 1954 e il 1961 giocando 176 partite e segnando 80 gol. Vinse due volte la Liga, due volte la Coppa Nazionale, due volte la Coppa delle Fiere. Su insistita richiesta di Helenio, l’allora presidente dell’Inter Angelo Moratti, sborsò 300 milioni delle vecchie lire per portarlo in nerazzurro da Pallone ...