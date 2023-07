Morto Kevin Kuka | la Virtus Bolzano piange il proprio centrocampista

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Ci lascia, a quasi tre mesi dall’incidente in autostrada. Il promettentedellaBolzano era ricoverato dal 20 aprile, a causa di un incidente in auto con amici. Immenso dolore tra compagni di squadra e tifosi che hanno atteso il ritorno: “Ovunque tu sia, grazie per quello che ci hai dato”, il cordoglio della formazione di Serie D. SportFace.