Morto a 88 anni Luisito Suarez | stella della Grande Inter

(Di domenica 9 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo del calcio. E'all'età di 88LuisMiramontes, detto. Nato a La Coruna il 2 maggio 1935, era considerato uno dei migliori giocatorisua generazione. Detto l'architetto per le sue doti balistiche, ha esordito tra i professionisti nel 1953 tra le fila del Deportivo La Coruna per poi trasferirsi al Barcellona, dove ha vinto due edizioni del campionato spagnolo,Coppa nazionale eCoppa delle Fiere. Nel 1961 è approdato all', con la quale ha conquistato tre campionati italiani (1962-1963, 1964-1965 e 1965-1966) nonchè due Coppe dei Campioni (1963-1964 e 1964-1965) e altrettante Coppecontinentali. Sotto la guida dell'allenatore argentino Helenio Herrera, ...