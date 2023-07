Moratti | «Suarez il protagonista del salto di qualità dell’Inter»

(Di domenica 9 luglio 2023) Massimo, ex presidente, ha parlato dei suoi anni al comando del club nerazzurro. I dettagli Massimo, ex presidente, ha parlato a LaPresse di Luisito. LE PAROLE – «Oltre ad essere stato dirigente della mia Inter,è stato il più grande campione fino a quel momento. Ci ha fatto fare ildi, ci ha fatto vincere campionati, coppe europee ed intercontinentali. Era completo, eccezionale, con doti fuori dal normale, un passaggio al volo da cinquanta metri che non ho visto mai più fare a nessuno. Oltre ad essere stato un co-capitano eccezionale, era un uomo responsabile, serissimo. E’ stato un ottimo dirigente, ha fatto anche l’allenatore con me, è stato un amico alla fine della sua ...

Angelolo accontenta sborsando la cifra record di 300 milioni di lire (con cui il ... Momento magico anche a livello personale, per, che nel 1964 trionfa anche con la nazionale spagnola, ...... ingaggiato dal club nerazzurro per risollevarne le sorti, "costrinse" Angelonel 1961 ad ...aveva appena vinto il Pallone d'Oro, unico spagnolo vero (Alfredo Di Stefano, che lo conquistò ...... lo stesso che nel 1961 lo prenderà all'Inter, grazie alla cifra record di 300 milioni di lire sborsata da Angelo. All'Interrimarrà per 9 stagioni, portando a casa 55 goal in tutto e ...

Massimo Moratti ricorda Luisito Suarez, scomparso questa mattina all'età di 88 anni. L'ex presidente dell'Inter lo celebra a LaPresse. "Oltre ad essere stato dirigente della mia Inter, Suarez è stato ...