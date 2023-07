Moratti | «Suarez ha cambiato la storia dell’Inter! Che carisma»

(Di domenica 9 luglio 2023) A parlare della scomparsa di, Massimo. L’ex presidente non poteva non ricordare il mito della Grande Inter di HerreraCAMBIATA ? Massimoa Sky Sport 24 ha voluto ricordare il mito Luisito: «Luisitoè stata una persona veramentetica. Mi consigliò di acquistare Cristiano Ronaldo.haladell’Inter, grazie a lui abbiamo potuto vincere tutto. Ci ha fatto fare il salto di qualità, ci ha fatto vincere campionati, coppe europee ed intercontinentali». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a LaPresse di Luisito Suárez. Massimo Moratti ricorda Luisito Suárez, scomparso questa mattina all'età di 88 anni. L'ex presidente dell'Inter lo celebra a LaPresse. 'Oltre ad essere stato dirigente della mia Inter, Suárez è stato il più grande calciatore della storia nerazzurra.' Angelo Moratti lo accontenta sborsando la cifra record di 300 milioni di lire. Momento magico anche a livello personale, per Suárez, che nel 1964 trionfa anche con la nazionale spagnola.

Luis Suarez oggi non c'è più: è morto all'età di 88 anni, la sua carriera nell'Inter e la malattia. Cosa lo lega al Fenomeno Ronaldo. Opinionista in tv, cacciatore seriale di luoghi comuni: «Nel calcio il problema non sono le grandi squadre [con riferimento al tiki-taka del Barcellona di Pep Guardiola, che adorava], ma le loro imitazioni».