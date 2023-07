Monza | 16enne ruba l’auto alla madre e la guida per due notti girando video da pubblicare su Instagram

(Di domenica 9 luglio 2023) Aveva presodellamentreva con gli amici. Protagonista undi Giussano, in provincia di, che aveva approfittato dell’assenza dellaper alcuni giorni. Insieme ad altri ragazzi, hato per duedi fila fra Giussano e i vicini comuni di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza, per filmaredasu una pagina. Lo hanno scoperto i carabinieri di Giussago, dopo aver ricevuto una chiamata per il possibile furto di una Fiat 500 nera.prima segnalazione, era seguita quella del nonno del, che aveva detto di aver ritrovato...

Monza, 16enne ruba l'auto alla madre e guida in strada con gli amici ... Open

