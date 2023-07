Leggi Anche Scontro fra auto a Roma, muore un bimbo: gravi la sorella e la mamma - Giovani sull'altra vettura forse distratti da un video per i social Leggi Anche Incidente stradale in Brianza, Suv si ...... erano stati i chirurghi del San Gerardo di: particolarmente gravi erano stati quelli all'... Ilsi è poi costituito il 1° giugno in Questura a Varese, dopo aver visto i video finire sulla ...L'anno prima aveva esordito in rossonero ilPaolo Maldini. Il Cavaliere investì molti soldi ... Anche se Berlusconi sarebbe tornato di lì a poco nel mondo del pallone, acquistando ile ...

Monza, 16enne ruba auto della madre per girare video | Multe da 16mila euro TGCOM

I carabinieri hanno scoperto che il giovanissimo andava in giro con gli amici per filmarsi fra Giussano e i Comuni confinanti. Fatte multe per 16mila euro ...Giussano, il ragazzo ha approfittato dell’assenza della madre e trovate le chiavi della 500 per due giorni con alcuni coetanei ha scorrazzato per le strade della Brianza: auto semidistrutta ...