Mondiale Endurance - La Toyota vince la 6h di Monza

Leggi su quattroruote

(Di domenica 9 luglio 2023) LaGR010 Hybrid #7 affidata a Conway, Kobayashi e Lopez ha vinto la 6 Ore di, quinto round del2023. Grandi aspettative dei tifosi della Ferrari in casa, ma il Cavallino Rampante nulla ha potuto contro la rivale giapponese, capace dire con relativa facilità sul circuito brianzolo. Per la Rossa resta comunque la soddisfazione del podio con la 499P #50 guidata da Fuoco, Molina e Nielsen. Primo podio nella categoria per la Peugeot: il Leone torna a graffiare grazie alla #93 guidata da Vergne, Di Resta e Jensen. La 9X8 in questa occasione si è dimostrata molto competitiva, seppur ancora lontana dalle rivali: resta comunque la delusione per il problema tecnico sulla #94 di Menezes, Duval e Muller, rallentata da un problema alla trasmissione. Per una ...