Mondiale Endurance - La Toyota vince la 6h di Monza

(Di domenica 9 luglio 2023) LaGR010 Hybrid #7 affidata a Conway, Kobayashi e Lopez ha vinto la 6 Ore di, quinto round del2023. Grandi aspettative dei tifosi della Ferrari in casa, ma il Cavallino Rampante nulla ha potuto contro la rivale giapponese, capace dire con relativa facilità sul circuito brianzolo. Per la Rossa resta comunque la soddisfazione del podio con la 499P #50 guidata da Fuoco, Molina e Nielsen. Primo podio nella categoria per la Peugeot: il Leone torna a graffiare grazie alla #93 guidata da Vergne, Di Resta e Jensen. La 9X8 in questa occasione si è dimostrata molto competitiva, seppur ancora lontana dalle rivali: resta comunque la delusione per il problema tecnico sulla #94 di Menezes, Duval e Muller, rallentata da un problema alla trasmissione. Per una ...

A un anno dal debutto ufficiale in pista della non convenzionale 9X8 , il prototipo della casa del Leone ha colto il primo podio nel. La 9X8 n.93, di Mikkel Jensen, Jean - Eric ...La sesta tappa del Campionato2023 si svolgerà al Fuji Speedway a partire dall'8 settembre. Dopo una meritata pausa estiva, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a tornare in ...

