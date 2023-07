Mo | Craxi | ' missione in Giordania della commissione Esteri e Difesa del Senato'

(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Prenderà il via domani, lunedì 10 luglio, lainComAffaridel, impegnata in una serie di incontri che giungono in un momento particolarmente delicato per la vasta area mediorientale, di cui il Paese di Sua Maestà Abdallah II rappresenta un fulcro strategico”. Lo rende noto Stefania, senatrice di Forza Italia (FI) e presidenteComAffaria palazzo Madama. “Lunedì mattina -informa- saremo a colloquio ad Amman con la MinistraCooperazione e Pianificazione Internazionale, Zeina Toukan; un appuntamento cui farà seguito lo ...

Mo: Craxi, 'missione in Giordania della commissione Esteri e Difesa ... Gazzetta di Modena

