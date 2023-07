Miracolo a Città del Capo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di domenica 9 luglio 2023)del: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Stasera, domenica 9 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondadeldrammatico tedesco del 2022 diretto da Franziska Buch con Sonja Gerhardt, Alexander Scheer e Fritz Karl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francoforte, 1967. La giovane dottoressa Lisa Scheel sogna di diventare una grande chirurga a dispetto del sessismo che incontra sulla sua strada. La ragazza lotta anche per farsi riconoscere come valida professionista dal padre, il celebre cardiochirurgo Kohlfeldche, che però non vuole avere niente a che fare con la figlia illegittima. Quando i tentativi di Lisa per ottenere il posto di assistente del padre ...