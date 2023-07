Miracolo a Città del Capo è tratto da una storia vera?

(Di domenica 9 luglio 2023) Stasera, alle 21:30 circa, su Canale 5, andrà in onda il film tedesco del 2022 “del“. E’da una? Iniziamo a dirvi che ve lo consigliamo! “del”: trama Siamo nel 1967. La protagonista è una donna, una dottoressa di Francoforte di nome Lisa Scheel. Insegue con determinazione il sogno di diventare chirurga, ma incontra diversi ostacoli a causa del maschilismo della società. A cominciare dal maschilismo del padre, del quale tra l’altro è figlia “illegittima”. Non dovrebbe opporsi alle ambizioni della figlia, dato che anch’egli è un chirurgo, eppure…! Poi c’è un importante cardiologo che cerca un assistente, ma nonostante la preparazione di Lisa, non la assume perché è una ...

del Capo è il film che Canale 5 manda in onda stasera 9 luglio, in prima serata e in prima visione tv dopo Paperissima Sprint. La pellicola del 2022, una produzione tedesca, vede ...Canale 5, arriva in prima tv il film 'del Capo' diretto da Franziska Buch e interpretato da Sonja Gerhardt , Alexander Scheer nei panni di Christiaan Barnard , Fritz Karl, Loyiso MacDonald nei panni di Hamilton Naki . ...del Capo, ore 21:20 su Canale 5 Tratto da una storia vera. Una donna e un uomo di colore collaborano insieme per la prima operazione al cuore. FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1 ...