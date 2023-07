Milinkovic-Savic | ci pensa anche il Napoli? Il piano degli azzurri

In casa Lazio, Lotito vorrebbe trattenere, mentre Sarri spinge per avere TORREIRA . Intanto il Santos ha promesso di dare una risposta in tempi brevi per MARCOS LEONARDO. BERARD ...Così come non è semplice strapparea Lotito, che spera ancora di rinnovare il contratto al serbo. Giuntoli gli offre ben 3 giocatori come contropartita : Lotito stavolta cederà Nel ...Commenta per primo La Lazio ha provato nuovamente a proporre a Sergejil rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2024. Dal lato del giocatore tuttavia è arrivato secondo Sky un no secco a qualsiasi tipo di prolungamento dato che l'idea è quella di ...

Milinkovic Savic Juve, la Lazio vuole certezze: Sarri ha già deciso Juventus News 24

Nelle ultime ore Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna avrebbero ricevuto un sms da Mateja Kezman, manager di quel Sergej Milinkovic Savic che appare al passo d’addio con la Lazio.Secondo quanto riportato da Il Tempo, siamo vicini alla svolta per Milinkovic-Savic con la Juve che è pronta a sferrare l’assalto finale per strappare il serbo alla Lazio. La ...