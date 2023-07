(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "C'è un padre che difende un figlio, e una ministra che difende quel padre. Risultato: viene messa a repentaglio la denuncia per stupro di una ragazza. Ministra, è questa la famiglia naturale che dite di voler preservare? Le sue parole sono gravissime, tanto più che con la sua delega dovrebbe essere lei la prima a prendere sotto tutela il valore della parola delle". Lo dice Marta, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd e responsabile Terzo settore.

Milano: Bonafoni (Pd), 'Roccella offende tutte le donne' Il Dubbio

