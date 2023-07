I due infatti hanno già lavorato insieme al Karagümrük : nell'ultima stagione del campionato turco, per l'exe Roma un totale di 31 presenze inle competizioni. Per l'esterno d'attacco 21 ...Una profezia avverata, quella fatta da Gattuso nel 2018 durante una conferenza stampa del. ... Ma chissà chequeste prodezze non facciano tornare a lui la voglia di tornare in Europa e ai '...... ma vuole a tutti i costi il suo pupillo, che portava nella sua personale qualità possibili ... alla fine, lo scudetto finisce al, con i neroazzurri che chiudono secondi in classifica a ...

Milan, tutte le date della prossima Champions League 2023/2024 | News Pianeta Milan

Il mercato sta entrando subito nel vivo, a pochi giorni dalla sua apertura ufficiale: anche il Milan ha subito iniziato con il botton assicurandosi Loftus-Cheek, Romero e Pulisic (ancora ...Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative di domenica 9 luglio ...