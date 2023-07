Milan | l'attaccante può arrivare dall'Austria

La leggenda del calcio britannico Steven Gerrard è il nuovo tecnico dell'Al - Ettifaq (club che starebbe cercando di convincere l'dell'Atletico Madrid - e obiettivo di mercato del- ...Attacco: Morata prima scelta (ma senza Decreto Crescita), Taremi e Scamacca le alternative C'è poi il discorsoe qui bisogna aprire un capitolo a parte. Alvaro Morata è sicuramente ...Per ora nessun movimento ufficiale Db Milano 05/11/2020 - Europa League /- Lille / foto ... il sostituto individuato per il ruolo disarebbe David del Lille. La Gazzetta dello Sport ...

Dalla Francia: nel mirino della Salernitana un ex attaccante del Milan tuttosalernitana.com

In vista del calciomercato estivo spunta un nuovo vome per Pioli, infatti, Moncada guarda in casa del Porto per i rinforzi ...I rossoneri cercano un'alternativa più economica rispetto a Morata, puntando gli occhi sul numero 9 del top club portoghese.