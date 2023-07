... lo soprannominò ''architetto', tanta era'inventiva concreta ... le partite disputate, i gol, gli. Quando si parla di Suárez,... Inter e. Se state leggendo quest'articolo, sappiate che ...... nell'ultima stagione del campionato turco, per'exe Roma un totale di 31 presenze in tutte le competizioni. Per'esterno d'attacco 21 reti e 9. FOTOGALLERY Foto Instagram Palermo %s ...Gol,e giocate che però non rialzano una squadra al ...non vedendo più calcare i campi della Liga a quello che per tanti era'...fatta da Gattuso nel 2018 durante una conferenza stampa del

Milan, l’assist della stagione è di Leao contro il Napoli | Video Pianeta Milan