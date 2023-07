Migranti | naufragio a largo della Tunisia | un morto e dieci dispersi

(Di domenica 9 luglio 2023) L'imbarcazione era diretta in Italia. Undici le persone salvate Un migrante èin seguito al ribaltamento dell’imbarcazione su cui viaggiata aldel porto tunisino di Sfax, diretto in Italia. Altripersone sono disperse e altre undici sono state salvate, ha reso noto il funzionario del tribunale locale Fawzi El Masmoudi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'imbarcazione era diretta in Italia. Undici le persone salvate Un migrante è morto in seguito al ribaltamento dell'imbarcazione su cui viaggiata al largo del porto tunisino di Sfax, diretto in Italia.Le parole di Papa Francesco arrivano dopo una mattinata di notizie sul tema: daldi un barcone , all'arrivo di una nave Ong con 299soccorsi a bordo. L'Angelus di oggi . La ...Arrivata nel porto di Brindisi nave Open Arms con 299Intanto la nave della Ong Open Arms con 299è arrivata nel porto di Brindisi. A bordo ci sono bambini, donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati. Iprovengono da Eritrea, Egitto, Etiopia, Benin, Costa D'Avorio e ...

Migranti, naufragio al largo della Tunisia: un morto e dieci dispersi TGCOM

Angelus nella Domenica del mare: il Papa saluta e ringrazia chi soccorre vite e chi ripulisce il mare. Annunciata anche la data per i nuovo cardinali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...