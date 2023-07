Michelle Hunziker criticata per aver indossato un abito nero a un matrimonio

si trova a Roma per il matrimonio di una coppia di amici, come ha fatto sapere lei stessa sui social. E poco fa ecco le foto del look che la showgirl svizzera ha scelto per la ...Il video tutorial chechiama "il destino di genitori e nonni di maschietti" è diventato virale: solo su Instagram lo hanno guardato in 2 milioni e 300 mila. La conduttrice, al settimo cielo perché la ...... sempre attivissima su Instagram nel testimoniare quotidianamente le peripezie di una giovane madre (e di una giovanissima nonna vip,) con molta auto - ironia e un po' di ...

Michelle Hunziker cambia i pannolini a Cesare con la maschera da sub (e il video diventa virale) Stile e Trend Fanpage

Michelle Hunziker sbaglia l'abito al matrimonio Sui social non tutti approvano e le dicono che stavolta ha toppato ...Michelle Hunziker, oltre ad essere una bravissima conduttrice, è anche molto seguita per i suoi outfit che sono fonte di ispirazione per tantissime ragazze. La Hunziker, spesso, sui social, pubblica a ...