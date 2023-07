... successivamente è previsto un periodo presso Cittadellarte (Biella) per confrontarsi con la realtà della Fondazione e l'opera di. La residenza si concluderà a Monte Isola per ..., maestro dell'arte, che per l'occasione ha pensato a un Terzo Paradiso dei suoi, calandolo bene nel luogo ospitante. La "Big Ballerina" di Angelo Bonello Leggi anche Montisola,...Una delle opere coinvolte e che troneggia in Piazza Municipio è la Venere degli stracci in formato MAXI di. Un'opera realizzata dall'artista nel secolo scorso e che risulta ...

Michelangelo Pistoletto accende il Terzo Paradiso dell’Energia a Monte Isola ilmessaggero.it

(LaPresse) Michelangelo Pistoletto sabato sera ha finalmente ‘acceso’ il Terzo Paradiso dell’Energia, opera inedita che ora arricchisce ...E’ un ‘Terzo Paradiso luminoso’, connesso idealmente a tutte le 1600 installazioni ed eventi distribuiti nel mondo, qui creato con 16 cumuli di reti colorate – tanti quanti ...