Michael Rothling Monopoly Luxury Line vince il Premio Luconi

Leggi su danielebartocciblog

(Di domenica 9 luglio 2023) Inaspettato riconoscimento alla carriera per l’imprenditore, deus ex machinae volto noto di Forte dei Marmi. Il giovane imprenditore si è aggiudicato ilSpeciale Giuseppein memoria diè cittadino benemerito di Jesi (la città di campioni come Roberto Mancini, Luca Marchegiani, Valentina Vezzali ed Elisa di Francisca), storico indimenticato e decano del giornalismo. E’ stato corrispondente per oltre 60 anni di media quali Rai, Corriere Della Sera, Il Giorno, Messaggero, Avvenire d’Italia e Resto del Carlino.riceve ilSpeciale Giovani “per aver magistralmente operato nell’attività di valorizzazione delle eccellenze del ...