Metro del Mare | Noi Moderati | “Valorizzare Brand Cilento e attivare il servizio nell’immediato”

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl responsabile provinciale di NoiLuigi Cerruti e la dirigente provinciale e commissario cittadino di Capaccio Paestum, Teresa Basile dopo aver ricevuto varie richieste di aiuto da parte di cittadini e turisti, intervengono duramente sulloslittamento dell’appalto del metrò del. “Metrò del? Bisogna intervenire immediatamente senza se e senza, è necessario procedere con la sua rapida attivazione perchè ilfino ad oggi ha subìtp danni economici che sono andati ad impattare il settore del turismo e hanno creato danni per i turisti», come ha dichiarato una ragazza italo-tedesca allegando le immagini su cosa possa significare cercare un collegamento verso la Costiera. «Non è possibile che un turista per arrivare a Sorrento o Amalfi o Positano (mete turistiche di ...

"Dal piazzalemolo si potrà accedere direttamente alla stazione della Linea 1 oppure utilizzare direttamente le uscite della metropolitana. Si parte subito con l'uscita di Via Depretis e poi ...Impossibile connettersi. O meglio, quasi impossibile: la rete wi - fiComune fa acqua un po' da tutte le parti e il rapporto dell'Agenzia di controllo (Acos), restituisce la fotografia di un colabrodo. In tutta la città ci sono 584 hotspot, ovvero luoghi come ...L'analisiprof. Paolo Pileri Alle porte della grande Milano che con il suo sindaco e la sua ...mette in testa che il verde non è quello appeso ai balconi di grattacieli per ricchi o qualche...

Metrò del mare fermo, si attende l’affidamento: «Che figura coi turisti» ilmattino.it

Il responsabile provinciale di Noi Moderati Luigi Cerruti e la dirigente provinciale e commissario cittadino di Capaccio Paestum, Teresa Basile dopo aver ricevuto varie richieste di aiuto da parte di ...Utilizzeremo le analisi di un famoso gruppo immobiliare per determinare qual è la città italiana più cara dove comprare casa.