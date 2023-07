Meteo | le previsioni in Campania per domenica 9 luglio 2023

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4985m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allertepreviste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4919m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da ...

Queste invece leper la provincia di Trapani. = '1688879847' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Domenica 9 Luglio: giornata ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Situazione: l'anticiclone sub - tropicale si consolida ulteriormente sul Mediterraneo e sull'Italia, anche sulla ...Palermo, immagine di repertorio fonte ANSA. Tempo in miglioramento in Italia In queste ore le condizionistanno ulteriormente migliorando sulla nostra Penisola , con la ...

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA caldissima, ma la previsione è un po' cambiata; vediamo cosa può accadere iLMeteo.it

Meteogiuliacci nasce dall’esperienza del col. Mario Giuliacci, simpatico e noto meteorologo e climatologo che ha descritto per anni le previsioni del tempo a milioni di italiani attraverso i canali te ...Intensa ondata di calore causata dall’espansione dell’Anticiclone nordafricano che trascina sul Mediterraneo e sul nostro Paese una massa d’aria rovente, di origine sahariana ...