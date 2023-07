Meteo | arriva Cerbero | così cambiano le temperature | Le città più colpite

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 9 luglio 2023) Irologi lanciano l’allarme: nelle prossime settimane ci aspetta un cambiamento drastico e inaspettato. Se pensate che ilabbia già riservato abbastanza sorprese in questo strano 2023, vi sbagliate di grosso. Il bello (si fa per dire) deve ancorare. Ricordate la primavere e l’estate dello scorso anno, quando non si faceva altro che parlare di un caldo insolito? Solo ad agosto si registrò un leggero calo delle, concedendoci un po’ di tregua. Quest’anno si prospetta uno scenario ben diverso. Nelle prime settimane estive lesono state sopportabili e tutti abbiamo pensato a una stagione più fresca, ma prepariamoci a tutt’altro clima. (Grantennistoscana.it)Le previsionidi agosto 2023 non promettono niente di buono. Dopo un’estate 2022 ...