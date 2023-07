Mentre gioca Berrettini Melissa Satta beccata così in tribuna | foto drammatica | Guarda

(Di domenica 9 luglio 2023) Un campione rinato e ritrovato, Matteo, che avanza a Wimbledon dopo aver battuto in tre set il tedesco Zverev, per certo non l'ultimo arrivato. Eecco che il romano vola agli ottavi di finale, dove se la vedrà con Carlos Alcaraz, numero uno al mondo. Contro Zverev,hato alla grande, fino al tie-break con cui ha vinto il terzo e decisivo set. E, sulle tribune, ecco, la sua compagna, che seguiva i match nel box riservato all'entourage dell'atleta, dove insieme alla showgirl si trovavano l'allenatore del tennista azzurro e il suo staff.inappariva tesissima: ogni punto vissuto con enorme tensione. E le telecamere hanno spesso e volentieri indugiato su di lei, ...

... Sloane Stephens è troppo distratta dalla vita, Alycia Parkstroppo da una botta e via, ...Haddad Maia (1.85) e Rybakina (1.84) faranno a chi picchia più duro fra servizio, risposta e una ......aveva vinto 62 al terzo a Rio de Janeiro. Ma Matteo sull'erba dà 6 - 3,6 - 3 a Matteo sulla terra rossa. È quasi un altro sport. Se ri -e ri - serve come con Zverev per me Berrettini ...... le due squadre con il maggior numero di punti conquistatilo spareggio per lo Scudetto o la ... L'eventuale ricorso al Tar è previsto a inizio agosto,l'eventuale ricorso al Consiglio di ...

Livorno, bimba colpita da un pallino di piombo al parco mentre gioca. I residenti: Abbiamo paura Fanpage.it

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La milanese è la nonna perfetta: la sua presenza più che una «copertura» è un arricchimento. Per i bambini che hanno bisogno di abitudini e cure, le proposte di Dynamo Camp ...