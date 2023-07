Meghan Markle pronta a colpire di nuovo la Famiglia Reale?

Leggi su velvetmag

(Di domenica 9 luglio 2023) Nel gennaio 2020, il principe Harry ehanno deciso di allontanarsi dalla. Da allora, i Sussex non hanno smesso di criticare i Windsor e di fare rivelazioni sorprendenti. E l’ex attrice potrebbe tornare a parlare presto con un progetto lavorativo che – secondo gli esperti – ha tutto il sapore della vendetta. Il duca di Sussex, infatti, potrebbe non essere l’unico a rivelare i segreti della vita a Palazzo con un’autobiografia.ha assaporato per appena un paio di anni la vita di Corte. Di certo non può definirsi un’esperta per quanto riguarda le dinamiche della vita nella, ma negli ultimi mesi ha mostrato di avere comunque tanto da dire. D’altronde dal 2020 – anno in cui i Sussex hanno abbandonato ...