Meditazione nell’oscurità | spopola la tendenza che aiuta a ritrovare sé stessi

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 9 luglio 2023) Life&People.it Il buio, nell’immaginario collettivo, rappresenta da sempre il pericolo, l’oscurità ed il male ma è anche simbolo dell’incertezza e dello smarrimento, della paura per eccellenza, tra le più radicate e antiche nella sfera dell’uomo. Eppure, con il buio dobbiamo convivere, quello reale della notte e quello della mente che spesso ci assale. Proprio per vincere e superare le debolezze e le fragilità dell’anima, imparando a guardarsi ed ascoltarsi dentro, sta tornando in auge ladell’oscurità. Cos’è il ritiro al buio, perché oggi è di, e quali effetti provoca vivere, per un certo periodo, nella totale privazione dei sensi? Ritiro al buio come funziona? Sperimentare la vita al buio persé. È questa la mission della pratica della...