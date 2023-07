Mediaset | “Serata con la Stampa 2023” | le anticipazioni di lunedì 10 luglio 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 9 luglio 2023) Domani10 luglio su Canale 5 alle 20.35 un evento speciale: lo spettacolo tratto dalla “con la” di Pier Silvio Berlusconi con Gerry Scotti e Il Volo. Leggi anche –> Temptation Island, nella terza puntata immagini forti per diverse coppie. LeVisto il successo raccolto dalla versione online, domani sera lo spettacolo andrà in onda eccezionalmente anche per il pubblico televisivo di Canale 5, subito dopo il TG5 e prima di Temptation Island. L'articolo proviene da 361 Magazine.