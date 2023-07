McLaren | team principal Stella | “Non ci aspettavamo questo risultato | sulla strada giusta”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Gran fine settimana al Gp di Gran Bretagna per la, con il secondo posto conquistato da Lando Norris. A commentare il posizionamento sul podio, il, Andrea. “Siamo stupiti da noi stessi. Che avessi migliorato la macchina ne eravamo coscienti, ma non pensavamo così tanto. Abbiamo messo in pratica diverse novità qui e hanno funzionato. Pensiamo di essere nelladirezione, tutti inhanno attraversato un periodo difficile e sono felice per loro. Speriamo di continuare così”. Poi ha proseguito: “Nelle prossime gare scopriremo ancora di più a che punto siamo, Austria e Silverstone sono piste a noi amiche, ma in Bahrain con questa macchina, non mi aspetterei di essere così competitivo, per via di un layout della pista. La nostra macchina ama le ...