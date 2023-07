Mbappé perde consenso tra i francesi per le sue posizioni politiche Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 luglio 2023) Kyliannon è più apprezzato come prima in Francia. Lo scrive Ledopo aver letto un sondaggio Odoxa per Rtl e Winamax. Il 63% deiha una buona opinione dell’attaccante del PSG (74% per gli appassionati di calcio) ma sono il 36% ad averne una cattiva opinione. Soprattutto, la sua immagine si sta gradualmente deteriorando. Se il 70% dei suoi compatrioti lo considera ancora simpatico,ha perso 10 punti in 4 anni su questo criterio di valutazione e ora sono solo il 45% a stimarlo umile, che è molto meno rispetto al 2019 (66%). È sempre popolare anche se meno rispetto ad altre icone dello sport francese come il pluricampione del mondo di judo Teddy Riner (89% a maggio 2023) o l’ex giocatore di basket Tony Parker (87% al momento del suo ritiro dallo sport nel 2019). Le ...