Max davanti a Norris e Lewis Le Ferrari affondano | mai così male dal 2010

Verstappen vince tutto. Non poteva mancare Silverstone nel suo carniere, anche se qualcuno può ... poi ha rimesso a posto le cose e ha fatto la sua corsa come sempre, luie gli altri a ...Norris si mette subito. Ma al sesto giro Verstappen sale in cattedra. Seguito, nell'ordine, ... Seconda parte immutata eVerstappen va a cogliere il sesto successo di fila, per la Red Bull è ...Partiamo da una non notizia:Verstappen ha vinto il GP di Gran Bretagna e, anche se è ufficialmente la sua prima volta in ... non siamo lontani, dobbiamo spingere per prendere chi ci sta". L'...

Formula 1, a Silverstone ancora dominio di Verstappen davanti a Norris e Hamilton Il Fatto Quotidiano

Cambiano le piste e gli avversari, ma alla fine il vincitore è sempre Max Verstappen. Si può riassumere così questa prima parte del Mondiale di Formula Uno 2023, con l'olandese della Red Bull che si è ...Max Verstappen su Red Bull vince anche il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. Alle sue spalle sul podio la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lew ...