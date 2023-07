Maturità 2023 | l’esame di Silvia in attesa del trapianto di polmoni | “Il Covid mi ha fatto entrare in un limbo senza fine”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 9 luglio 2023) L'esame diè un evento significativo per ogni studente, ma perFeltrin è stato particolarmente simbolico. Questa giovane studentessa, iscritta in un istituto scolastico di Torino, non metteva piede in un'aula da tre anni a causa di una grave patologia polmonare. L'articolo .