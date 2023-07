Matteo Berrettini muove la classifica ATP Race | balzo importante a Wimbledon | ma il vertice per ora resta lontano

(Di domenica 9 luglio 2023)si è qualificato per il quarto turno di singolare maschile del torneo di: l’azzurro affronterà domani agli ottavi lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 del tabellone. Il tennista italiano finora ha incamerato 180 punti sia per il ranking ATP che per laATP. Per quanto riguarda laATP, l’azzurro al momento è salito a quota 582 punti, in quanto ad inizio torneo partiva da 402:ha scalato 23 posizioni, portandosi dal numero 85 al 62 delladell’anno solare 2023. L’azzurro, in caso di ulteriore exploit contro il numero 1 del mondo, potrebbe compiere un ulteriore, dato che incamerando altri 180 punti salirebbe a quota 762, portandosi al 34° posto (o al 35° in caso di successo del ...

I tifosi vogliono Alcaraz - Djokovic Onestamente lo voglio anche io, ora mancano tre sfide a questa possibilità e sono già concentrato al mio prossimo match, che siao Alexander ...Londra (Inghilterra) 07/07/2023 - Wimbledon / foto Panoramic/Image Sport nella foto:ONLY ITALY Ieriha battuto Sascha Zverev in tre set dopo un match perfetto. ...avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista vince ancora, batte Zverev in tre set (6 - 3,...

Berrettini perde la pazienza a Wimbledon: il gesto dopo lo stop con Zverev Corriere dello Sport

Matteo Berrettini si è qualificato per gli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon battendo il tedesco Alexander Zverev per 6-3 7-6 7-6. Prossimo avversario del tennista ...Matteo Berrettini avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista ...