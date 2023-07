Matteo Berrettini | “Mi godo ogni secondo Lunedì match molto duro”

(Di domenica 9 luglio 2023)è tornato. Anzi, sarebbe meglio dire che ha ritrovato la condizione perché nei fatti non se n’è mai andato. Nemmeno prima di Wimbledon, quando aveva pensato di non giocare il torneo. Poi il gran lavoro con il suo team e i successi contro l’amico Sonego, De Minaur e ieri Zverev. Oggi il romano si godrà un turno di riposo, ma con la testa già all’incontro di domani contro Alcaraz. Così dunque ha parlato in sala stampa ai microfoni dei giornalisti presenti.: “Sono qui a godermiho un” (Credit foto – SID)Queste dunque alcune delle parole di: “Devo dire che stavo mi sono sentitobene, ma so che ...

si gode ogni momento dopo la vittoria contro Zverev che gli vale gli ottavi di finale a Wimbledon. Con il 6 - 3 7 - 6 7 - 6 rifilato al tedesco, numero 19 del seeding, il tennista ...Il video degli highlights del match valevole per il terzo turno di Wimbledon 2023 conche gioca una partita meravigliosa e batte in tre set Alexander Zverev in una partita emozionante. Il punteggio finale recita 6 - 3 7 - 6(4) 7 - 6(5) con il romano che ha concesso ...I tifosi vogliono Alcaraz - Djokovic Onestamente lo voglio anche io, ora mancano tre sfide a questa possibilità e sono già concentrato al mio prossimo match, che siao Alexander ...

Melissa Satta in apnea in tribuna: la tensione prima del punto vincente di Berrettini Corriere dello Sport

Matteo Berrettini non vuol fermarsi. Il tennista italiano ha sconfitto nel terzo turno del torneo di Wimbledon il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) e si è meritato l'acc ...Un match senza sbavature, malgrado un avversario pericoloso e una sospensione per pioggia che interrotto per qualche minuto la magia: "Nel primo game ho ...