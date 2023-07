Matteo Berrettini | Melissa Satta soffre per lui in tribuna | quasi in apnea prima di esultare per la vittoria

(Di domenica 9 luglio 2023)avanza a Wimbledon einfa il tifo etrattenendo quais il fiato, in una sorta di, per lui. Il tennista vince ancora, batte Zverev in tre set (6 - 3,...

avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista vince ancora, batte Zverev in tre set (6 - 3,...L'uomo delle rivincite. Lo aveva detto in questi giornate piovose di Londrache farsi in campo cinque giorni di fila senza avere il ritmo della partita nelle gambe è roba da Guinness dei primati o Guinness World Records, visto che parliamo di qualcosa che ha ...LONDRA (INGHILTERRA) " Altra grande prova diche continua il suo percorso al torneo di Wimbledon, Slam in corso sull'erba londinese. Il tennista romano si è imposto per 3 - 0 sul tedesco Alexander Zverev, 19esima testa di serie,...

Melissa Satta in apnea in tribuna: la tensione prima del punto vincente di Berrettini Corriere dello Sport

Matteo Berrettini avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista ...Matteo Berrettini è tornato in campo al torneo di Wimbledon. La speranza del tennista romano è che l’ennesimo infortunio agli addominali sia alle spalle Una crisi di cui fino a qualche giorno fa non ...