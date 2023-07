Matteo Berrettini | Melissa Satta soffre per lui in tribuna | quasi in apnea prima di esultare per la vittoria

(Di domenica 9 luglio 2023)avanza a Wimbledon einfa il tifo etrattenendo quais il fiato, in una sorta di, per lui. Il tennista vince ancora, batte Zverev in tre set (6-3, 7-6, 7-6) e si qualifica agli ottavi di finale dove incontrerà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Un match giocato in modo egregio dall’azzurro che pure ha vinto il terzo set giocando punto a punto contro l’avversario fino allanel tie-break. La compagnasegue, nel box insieme allo staff del tennista azzurro, ogni scambio, ogni punto con apprensione. Le telecamere inquadrano spessoLe telecamere si soffermano spesso su. La ...

Impressionante prestazione del tennista romano. Ilerbivoro da 6 - 3,6 - 3 alterraiolo. Riuscirà Carlitos Alcaraz a strappare la battuta aQuesta mia non è una battuta. Credo che l'interrogativo sia legittimo. Finora dei tre avversari incontrati da, lungo dieci set nessuno ce l'ha fatta. Né Sonego, né de Minaur, ...Seconda settimana per l'azzurro a Londra: ora c'è ...... Melissa Satta -ONLY ITALY In Italia si sa, si perdona tutto, tranne che il successo. E, finalista a Wimbledon due anni fa, ex 6 Atp (con 116 settimane in top ten ...

Melissa Satta in apnea in tribuna: la tensione prima del punto vincente di Berrettini Corriere dello Sport

Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner si giocherà le proprie chance di andare avanti a Wimbledon sul campo n. 1. Gli organizzatori, infatti, hanno deciso di piazzare l’altoatesino, testa di ...Qualcosa di impensabile a circa una settimana dall'inizio del torneo. Matteo Berrettini si è assicurato un posto per gli ottavi di finale a Wimbledon dopo aver sconfitto il tedesco Sascha Zverev sul ...