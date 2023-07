Matteo Berrettini è tornato | «Ho pianto per giorni | ma questo posto è speciale»

Ecco il meglio del 3 - 0 di(6 - 3 7 - 6 7 - 6). Agli ottavi affronterà Carlos Alcaraz, che non è stato per nulla impeccabile contro ...si è qualificato per gli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon battendo il tedesco Alexander Zverev per 6 - 3 7 - 6 7 - 6. Prossimo avversario del tennista romano, ...LONDRA Inchinatevi tutti. Al quinto giorno consecutivo in campo,vince anche contro Alexander Zverev e vola clamorosamente agli ottavi di finale di Wimbledon. Finalmente, si potrà riposare al sesto giorno, non al settimo. Perché lunedì 10 luglio ...

I risultati del'8 luglio a Wimbledon 2023 Sport Fanpage

Infortuni e polemiche, questo era stata finora la stagione di Matteo Berrettini. Adesso è agli ottavi di Wimbledon ed è tornato il sorriso dell'azzurro ...Una vittoria da campione. Lo si era dato per finito e invece...Matteo Berrettini vuol continuare il sogno a Wimbledon e la magia del Tempio del tennis gli ha regalato energie insospettabili. I fantasm ...