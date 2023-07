Martusciello | “Berlusconi non aveva alcuna stima di Manfredi”

Leggi su anteprima24

"Silvio Berlusconi, alle elezioni comunali di Napoli del 2021, tifava per Maresca"– Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. "Durante la campagna elettorale, io e il Presidente – prosegue – avemmo modo, in più occasioni, di confrontarci sulla sfida in città. Berlusconi era convinto che Maresca avrebbe potuto cambiare Napoli mentre non attribuiva alcuna capacità a Manfredi, vittima della sua coalizione, degli estremismi, della sua incapacità a creare classe dirigente", conclude il coordinatore forzista.