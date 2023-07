Marthe Keller | «Non ho mai voluto essere una diva»

Leggi su iodonna

(Di domenica 9 luglio 2023) «Ho già firmato per sei progetti entro il 2023.Sto lavorando non stop, come del resto ho sempre fatto.Magari la gente non lo sa».Eh no,se fosse per lei la gente non lo saprebbe:è l’icona cinematografica (come dimenticarla – per esempio – in Fedora o in Un attimo, una vita con Al Pacino?) più schiva che si possa immaginare. Facile trovarla a passeggiare sulle montagne della natia Svizzera, a Verbier (dove presto andrà in scena al festival, vedi riquadro alla pagina seguente), quasi impossibile avvistarla sui red carpet.Alterna film d’autore, performance teatrali e regie liriche (celebratissimo il Don Giovanni al Metropolitan di New York), ma l’understatement è la sua cifra....