Marotta | 'Suarez si fregiava sempre della sua grande intuizione su Ronaldo'

...delegati Alessandro Antonello e Giuseppe, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Luise, nel ......delegati Alessandro Antonello e Giuseppe, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Luise, nel ......Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Luise, nel ...

Marotta: 'Suarez si fregiava sempre della sua grande intuizione su ... Calciomercato.com

La società calcistica italiana dell'Inter è in lutto per la scomparsa a 88 anni di Luis "Luisito" Suarez. "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis", il ...La stella della Inter Luis Suarez si è spento all’età di 88 anni: l’annuncio di Sky Sport Sky Sport dà una notizia terribile. All’età di 88 anni, Luis Suarez, stella della Inter, è venuto a mancare. P ...