Maria De Filippi | disastro in studio | li hanno “denunciati” | Cosa è successo

(Di domenica 9 luglio 2023) Caso clamoroso dietro le quinte di uno dei format più amati della conduttriceDe: scatta la denuncia sui social. Durante l’annoDeè sempre impegnata su più fronti sia nei panni di conduttrice che di autrice. In prima persona si occupa di format di grandequali il dating show Uomini e Donne ed il talent Amici. Allo stesso tempo però è una nota autrice televisiva e con la sua casa di produzione si occupa da sempre di alcuni programmi di. Tra questi vi è anche il reality Temptation Island tornato in onda questa estate dopo un anno di pausa. Il programma ha pero preso il via tra grandi polemiche ed una di queste è legata anche ad una denuncia arrivata sui social ma vediamo nel dettaglioè ...

Chi segue i programmi diDeconosce sicuramente Raffaella Mennoia , celebre postina di una passata edizione di C'è Posta Per Te nonché deus ex machina di Amici , Uomini & Donne e Temptation Island . A ricordare ...... infatti "memorizzo tutto" e ha le foto di tutti i partecipanti sul telefonino ed è solito scorrerle per cercare di entrare in empatia con loro, un po' come fa la sua maestraDe. Il ...I rumor vedevano i due ex volti del programma diDein crisi con i loro rispettivi partner, Elisa Visari e Carlo Beretta. Le indiscrezioni sono state poi smentite, ma si è tornati di ...

Maria De Filippi, Raffaella Mennoia confessa: "Un grande imbarazzo" Liberoquotidiano.it

Per la nuova stagione televisiva 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi rivoluziona i palinsesti e dice stop al trash ...Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua carriera televisiva. L'amato conduttore di Temptation Island ha speso parole di stima nei conf ...