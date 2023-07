Marcello Cesena e Simona Garbarino | ovvero Jean Claude e madre | nella realtà sono sposati? Ecco la loro vita privata

Sempre presenti i mattatori dello show, tra Toni Bonj i, Ubaldo Pantani,e Stefano Rapone. Ospiti speciali Elio di Elio e le Storie Tese, oltre Linus e Nicola Savino. Vediamo di ...Nel cast sono presenti numerosi altri volti storici della comicità italiana come Ubaldo Pantani,, Antonio Ornano, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon . Sono pronti a far divertire ...Nel cast sono presenti numerosi altri volti storici della comicità italiana come Ubaldo Pantani,, Antonio Ornano, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Sono pronti a far divertire il ...

Simona Garbarino: «Sì, sono io… la terribile Madreh!» Tv Sorrisi e Canzoni

L’ultima puntata di Gialappa’s show su Tv8 andrà in onda domenica 9 luglio in prima serata. Carolina Crescentini affiancherà Mago Forest alla conduzione, Linus e Nicola Savino ospiti insieme a Elio ...Le anticipazioni sulla puntata di stasera di GialappaShow, domenica 9 luglio 2023: gli ospiti, i comici, Mago Forest e Carolina Crescentini co-conduttrice.