Malakai Black | “Non avevo molti amici ad NXT”

(Di domenica 9 luglio 2023)è sicuramente uno dei wrestler più talentuosi e atletici presenti nel panorama del Pro Wrestling. In NXT il wrestler olandese riuscì a conquistare il NXT Championship dopo un grandissimo match contro Andrade El Idolo a Takeover: New Orleans conquistando il suo primo e unico regno. Ma come da lui stesso rivelato, il suo periodo nel brand oro-nero non è stato tutto rose e fiori. Presso il The Undisputed Podacast With Bobby Fish,ha dichiarato: “Ricordo quando ero il “Prescelto” a NXT, e nonper questo motivo, perché gli altri volevano esserlo.persone che mi odiavano per ciò, e chiedevo scusa proprio per questo motivo. Ma è semplicemente il modo in cui l’industria si muoveva e quello che aveva scelto al tempo.” ...

